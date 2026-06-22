San Giorgio a Cremano, tenta di aggredire una donna durante una lite condominiale: arrestato 53enne

A cura della Redazione

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a San Giorgio a Cremano, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per minacce aggravate.

L'intervento degli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano è avvenuto in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa per una violenta lite condominiale all'interno di uno stabile cittadino.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il 53enne in evidente stato di agitazione mentre inveiva contro una donna. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe tentato anche di aggredirla, ma l'intervento degli agenti ha evitato conseguenze peggiori.

Per bloccarlo è stato necessario l'intervento diretto degli agenti, che hanno dovuto affrontare una colluttazione prima di riuscire a immobilizzarlo.

Nel corso degli accertamenti è inoltre emerso che, poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, il 53enne avrebbe minacciato anche un vicino di casa al termine di una discussione nata per futili motivi.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, le accuse saranno valutate nelle successive fasi del procedimento e l'indagato resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.