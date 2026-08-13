Nubifragio su Torre Annunziata, città sferzata dal vento: alberi caduti, strade allagate e lidi in ginocchio

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Torre Annunziata e sulla fascia costiera vesuviana, provocando danni e pesanti disagi. Un'ondata di maltempo che, almeno in città, ha lasciato conseguenze ancora più evidenti rispetto al temporale che aveva già interessato il territorio nella giornata di ieri.

Pioggia battente e soprattutto fortissime raffiche di vento hanno colpito Torre Annunziata nel giro di pochi minuti, lasciandosi alle spalle alberi abbattuti, strade trasformate in fiumi e strutture divelte.

Alberi caduti in diverse zone della città

Numerose le segnalazioni di alberi e grossi rami finiti sulle carreggiate, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Sui social, già pochi minuti dopo il passaggio del nubifragio, hanno iniziato a circolare immagini e video che documentano la violenza del fenomeno: alberi sradicati, tettoie divelte e materiali trascinati dal vento e scaraventati sulle strade.

Particolarmente critica anche la situazione determinata dalla grande quantità d'acqua caduta in pochissimo tempo.

In via Gino Alfani e lungo corso Umberto I, nella zona nei pressi della filiale del Monte dei Paschi di Siena, la carreggiata è stata completamente invasa dall'acqua piovana. Automobilisti costretti a procedere con estrema cautela e traffico fortemente rallentato.

Lidi colpiti dalla furia del vento

A pagare un prezzo particolarmente alto sono stati gli stabilimenti balneari del lungomare di Torre Annunziata.

Le violente raffiche hanno investito le strutture presenti sull'arenile, provocando danni a gazebo, ombrelloni, sdraio e attrezzature utilizzate dai lidi. Per i gestori è iniziata la conta dei danni proprio nel pieno della stagione estiva.

La rapidità con cui il cielo si è oscurato e l'intensità delle raffiche hanno sorpreso residenti, automobilisti e quanti si trovavano lungo la costa.

Maltempo anche nel Vesuviano e in provincia di Napoli

Quello di Torre Annunziata non è stato un fenomeno isolato. Già nella giornata precedente una violenta perturbazione aveva attraversato Napoli e diversi comuni della provincia, dal Vesuviano fino all'area di Castellammare di Stabia, con grandine, alberi caduti e problemi alla viabilità.

Il nuovo peggioramento ha quindi colpito un territorio già messo alla prova dal maltempo delle ultime ore, confermando una fase meteorologica particolarmente instabile nel pieno di agosto.

A Torre Annunziata, nonostante i numerosi danni materiali e i disagi provocati dal nubifragio, al momento non risultano persone ferite.

Resta il grande spavento per un pomeriggio nel quale, nel giro di pochi minuti, pioggia e vento hanno cambiato completamente il volto della città.

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