Torre del Greco, uomo trovato ferito e privo di sensi in strada: è in pericolo di vita

A cura della Redazione

Un uomo di circa 50 anni, al momento ancora non identificato, è stato trovato questa mattina riverso sull'asfalto in via Prota, all'altezza del civico 42, a Torre del Greco. L'uomo presentava una grave ferita alla testa ed era privo di sensi.

A prestargli i primi soccorsi sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, intervenuti tempestivamente sul posto dopo la segnalazione.

Trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare

Il ferito è stato affidato al personale del 118 e trasferito d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, dove i medici stanno valutando un intervento chirurgico per il grave trauma cranico riportato.

Le sue condizioni sono giudicate gravissime e l'uomo è attualmente in pericolo di vita.

Indagini in corso

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per risalire all'identità della vittima e ricostruire quanto accaduto.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti: gli investigatori stanno verificando se il trauma sia stato provocato da un'aggressione, da un investimento o da altre circostanze. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull'episodio.