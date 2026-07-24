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Sorrento, sospesa l'attività di una nota attività commerciale: 7mila euro di multa

Sorrento, sospesa l'attività di una nota attività commerciale: 7mila euro di multa

Durante i controlli i militari hanno constatato gravi carenze igienico-strutturali

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

In questi giorni, i carabinieri della Stazione di Sorrento insieme al Nas di Napoli sono impegnati in controlli a bar e ristoranti della zona gremiti dai numerosi turisti provenienti da tutto il mondo.

Durante i controlli i militari hanno constatato gravi carenze igienico strutturali in un nota attività nel cuore di Sorrento.

È stata disposta l’immediata sospensione dell’esercizio e sono elevate sanzioni per “Attività di somministrazione non autorizzata” insieme al divieto di “Immissione in commercio” di circa 30 chili di alimenti igienicamente non conformi.

In sostanza il locale commerciale era autorizzato solo per il take away ma in realtà era un vero e proprio ristorante con tanto di servizio al tavolo. Per il titolare una multa di 7mila euro

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