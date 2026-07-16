Sorrento, al via la demolizione di una casa abusiva: eseguita una sentenza definitiva del 2007

Sono iniziate questa mattina a Sorrento le operazioni di demolizione coattiva di un immobile abusivo adibito ad abitazione, in via Santa Lucia, in esecuzione di un ordine emesso dal Tribunale di Torre Annunziata a seguito di una sentenza di condanna divenuta definitiva nel 2007.
Il fabbricato, di circa 105 metri quadrati, sorge in un'area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico ed era stato dichiarato non sanabile, entrando a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.
Negli anni i proprietari avevano tentato diverse strade per evitare l'abbattimento, tra cui un'autodemolizione autorizzata dalla Procura ma eseguita solo parzialmente, oltre a richieste di sanatoria e ricorsi amministrativi, tutti respinti.
L'intervento, coordinato dal Commissariato di Polizia di Sorrento con il supporto dei Carabinieri, della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, rientra nell'attività di contrasto all'abusivismo edilizio portata avanti dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che considera la tutela del territorio una delle proprie priorità.