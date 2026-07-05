Torre Annunziata, vento forte e mare pericoloso: inseguono un salvagente, due ragazzi rischiano di annegare

A cura della Redazione

Bastano pochi minuti e una raffica di vento per trasformare una giornata di mare in un incubo. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia del Lido Azzurro di Torre Annunziata, dove due ragazzi di 14 e 15 anni hanno rischiato di annegare dopo aver inseguito un salvagente trascinato al largo.

Fortunatamente il tempestivo intervento degli addetti al servizio di salvataggio ha evitato il peggio. Ma l'episodio rappresenta l'ennesimo campanello d'allarme sui pericoli del mare nelle giornate caratterizzate da vento sostenuto.

Secondo quanto ricostruito, i due adolescenti stavano facendo il bagno quando il loro gonfiabile è stato spinto sempre più lontano dalla riva. Nel tentativo di recuperarlo hanno iniziato a nuotare, ma il vento e la corrente hanno continuato ad allontanare il salvagente. Nel giro di pochi minuti i ragazzi si sono ritrovati senza punti di appoggio, stanchi e in evidente difficoltà.

Ad accorgersi della scena sono stati gli operatori del servizio di salvataggio del Lido Azzurro, che sono partiti immediatamente con la zattera a remi, raggiungendo prima uno dei due giovani e poi l'altro, riportandoli entrambi a riva sani e salvi.

Perché il vento è un pericolo sottovalutato

Molti bagnanti sono portati a pensare che il mare sia sicuro quando le onde non sono particolarmente alte. In realtà, il vento può rappresentare uno dei rischi maggiori.

Un materassino, un salvagente o qualsiasi altro gonfiabile può essere trascinato rapidamente verso il largo. L'istinto porta spesso, soprattutto bambini e ragazzi, a rincorrerlo senza rendersi conto che ogni metro percorso rende sempre più difficile il ritorno verso la spiaggia.

A quel punto entrano in gioco stanchezza, corrente e agitazione, fattori che possono trasformare una situazione apparentemente banale in un'emergenza.

Le regole per evitare tragedie

Gli operatori del soccorso ricordano alcune semplici ma fondamentali precauzioni: non inseguire mai un salvagente o un materassino spinto dal vento; uscire dall'acqua se il mare è mosso o il vento aumenta d'intensità; far utilizzare i gonfiabili ai bambini solo sotto stretta sorveglianza e vicino alla riva; chiedere immediatamente aiuto ai bagnini senza tentare recuperi autonomi.

Il lieto fine di Torre Annunziata è stato possibile grazie alla prontezza del personale di salvataggio. Un intervento che ha evitato una tragedia e che ricorda, ancora una volta, come il mare, soprattutto quando soffia il vento, non debba mai essere sottovalutato.

(immagine creata con A.I.)

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