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Capaccio Paestum, grave incidente: due giovani di Torre Annunziata in prognosi riservata

Capaccio Paestum, grave incidente: due giovani di Torre Annunziata in prognosi riservata

Lo schianto tra una Fiat Panda e una Ford Focus lungo una strada del Salernitano. L'utilitaria è finita in un canale: i due ragazzi ricoverati all'ospedale di Battipaglia.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Due giovani originari di Torre Annunziata sono rimasti seriamente feriti e si trovano ricoverati in prognosi riservata presso l'ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo i due ragazzi, uno dei quali di 25 anni, si è scontrata con una Ford Focus sulla quale viaggiavano alcuni uomini di nazionalità marocchina. Nell'impatto l'utilitaria ha avuto la peggio, uscendo dalla carreggiata e finendo in un canale a bordo strada.

Immediato l'intervento dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai due giovani oplontini prima di trasferirli d'urgenza all'ospedale di Battipaglia. Le loro condizioni sono giudicate gravi dai medici.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, i vigili del fuoco del distaccamento di Capaccio Paestum e gli agenti della Polizia municipale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare i rilievi del caso.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

 

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