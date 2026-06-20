Boscoreale, il dolore della famiglia di Francesco Cuomo: "Non fu l'alta velocità"

A cura della Redazione

Non sarebbe stata l’alta velocità né un comportamento imprudente alla guida a causare la morte di Francesco Cuomo, il 22enne manager di McDonald’s deceduto nella notte tra il 17 e il 18 giugno in un incidente stradale avvenuto lungo via Panoramica, a Boscotrecase.

A sostenerlo sono i familiari del giovane, che attraverso una nota hanno voluto chiarire alcuni aspetti della tragedia che ha sconvolto le comunità di Boscoreale e Boscotrecase.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, «l’impatto fatale è stato causato unicamente da una drammatica disgrazia riconducibile alla presenza di un grosso masso situato sul ciglio della carreggiata, rivelatosi purtroppo inevitabile».

La tragedia in via Panoramica

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 16 di via Panoramica. Per cause ancora in corso di accertamento, Francesco Cuomo avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto e andando a impattare contro il masso presente ai margini della strada.

Le ferite riportate si sono rivelate gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.

“Un ragazzo d’oro che stava costruendo il suo futuro”

Nel comunicato diffuso dopo la tragedia, i familiari ricordano Francesco come «una figura straordinaria, animata da un profondo senso civico, da una rara maturità e da un amore immenso per la vita e per il lavoro».

Il 22enne, apprezzato da colleghi e amici, stava costruendo con determinazione il proprio futuro. Da poco aveva realizzato uno dei suoi sogni acquistando un’auto e guardava già al prossimo obiettivo: comprare una casa.

«Francesco stava costruendo il suo futuro passo dopo passo con straordinaria responsabilità», sottolineano i parenti, ribadendo che la tragedia sarebbe stata il risultato di una fatalità imprevedibile.

Il cordoglio dei sindaci di Boscotrecase e Boscoreale

Alla famiglia è giunta anche la vicinanza del sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, e del primo cittadino di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, che hanno espresso il cordoglio dell’intera comunità.

«La notizia della scomparsa di Francesco Cuomo ci ha raggiunti come un dolore improvviso e profondo, lasciando sgomenta e addolorata l’intera comunità. Di fronte a una tragedia così grande, le parole appaiono insufficienti a esprimere il senso di smarrimento e di tristezza che tutti condividiamo», ha dichiarato Carotenuto.

“La perdita di una giovane vita - scrive sui suoi profili social il primo cittadino di Boscoreale - è una ferita profonda, che colpisce dritto al cuore della nostra intera comunità. A nome dell'amministrazione comunale, dell'intera cittadinanza di Boscoreale e mio personale, esprimo il più sentito e commosso cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Francesco Cuomo. Ci stringiamo con un abbraccio forte e sincero alla sua famiglia".

Oggi l’ultimo saluto

L’ultimo saluto a Francesco Cuomo è previsto per oggi, sabato 20 giugno, alle ore 12, presso il Santuario Madonna Liberatrice dei Flagelli di Boscoreale.

Una comunità intera si stringerà attorno al papà Giovanni, alla mamma Maria Teresa, al fratello Carlo e a tutti i familiari del giovane, colpiti da una perdita che ha lasciato un vuoto profondo e un dolore difficile da colmare.