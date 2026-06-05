Boscotrecase, uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione

A cura della Redazione

Si chiamava Salvatore Solimeno, aveva 46 anni ed era già noto alle forze dell'ordine l'uomo ucciso nel pomeriggio di oggi a Boscotrecase.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno un colpo d'arma da fuoco che potrebbe aver lesionato l'arteria femorale, provocandone il decesso per dissanguamento.

I fatti sarebbero avvenuti in un'area comune situata alle spalle di alcune abitazioni tra Corso Umberto I e via Promiscua 22, una zona condivisa tra i due civici interessati dalla vicenda.

Dopo essere stato ferito, Solimeno sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, dove si è poi accasciato. All'arrivo dei soccorsi, però, per lui non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare il movente dell'omicidio.

Gli investigatori sono attualmente alla ricerca di un uomo, anch'egli già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il principale sospettato. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Rinvenuti e sequestrati sulla scena del delitto tre bossoli.

Nelle prossime ore saranno fondamentali le testimonianze raccolte dai militari e gli eventuali elementi acquisiti durante i rilievi effettuati nell'area dove si è consumato il delitto.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.