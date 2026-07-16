Scontro tra due scooter e un van a Pimonte: tre feriti, un 24enne in codice rosso

A cura della Redazione

L'incidente è avvenuto nella tarda serata in via Piano. Il giovane non è in pericolo di vita. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dello schianto.

CASTELLAMMARE DI STABIA – Incidente stradale nella tarda serata di ieri in via Piano, all'altezza del civico 24, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati due scooter e un van adibito a servizio di noleggio con conducente (NCC).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ad avere la peggio è stato il conducente di uno dei due scooter, un 24enne trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita anche la passeggera che viaggiava sullo stesso scooter, trasferita in codice azzurro all'ospedale di Boscotrecase. In codice azzurro anche il conducente dell'altro scooter, soccorso e trasportato all'ospedale di Castellammare di Stabia.

Illeso, invece, il conducente del van coinvolto nell'incidente.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le cause e le responsabilità dello scontro.