Torre Annunziata, notte di incendi in corso Umberto: rifiuti in fiamme, distrutta un'auto
Diversi roghi appiccati lungo l'arteria cittadina hanno provocato momenti di paura tra i residenti. Sul posto Vigili del Fuoco e forze dell'ordine, indagini in corso sull'origine dei focolai.
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