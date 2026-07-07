Torre Annunziata, notte di incendi in corso Umberto: rifiuti in fiamme, distrutta un'auto

Una notte di paura a Torre Annunziata, dove una serie di incendi ha interessato corso Umberto, trasformando una delle principali arterie cittadine in uno scenario di emergenza. Diversi cumuli di rifiuti domestici e commerciali depositati lungo la strada sono stati dati alle fiamme in punti differenti, generando alte colonne di fumo e allarmando i residenti della zona.

L'episodio più grave si è verificato all'altezza della filiale del Banco di Napoli, quando uno dei roghi si è propagato fino a raggiungere un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze. In pochi minuti il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme e distrutto, senza fortunatamente coinvolgere persone.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a domare i vari fronti dell'incendio e a evitare che le fiamme si estendessero ad altri veicoli o agli edifici circostanti. Le forze dell'ordine hanno invece provveduto a delimitare l'area e ad avviare i primi rilievi.

Saranno ora gli investigatori, attraverso i sopralluoghi e l'analisi degli elementi raccolti, a chiarire l'esatta dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabili.

Nonostante i danni materiali, non si registrano feriti. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulla serie di incendi che ha seminato paura nel cuore di Torre Annunziata.

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