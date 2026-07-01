Furto con spaccata in una gioielleria di Somma Vesuviana, ladri in fuga

A cura della Redazione

Furto con spaccata nella notte a Somma Vesuviana. Intorno alle 3.30 ignoti hanno preso di mira la gioielleria "Louise B Gioielli", in via Aldo Moro, infrangendo l'ingresso del negozio per introdursi all'interno e portare via la refurtiva.

All'arrivo dei carabinieri, allertati subito dopo il colpo, i malviventi erano già riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per individuare gli autori del furto e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.