Torre Annunziata, confermato il sequestro per un ex consigliere comunale: presunta truffa sui permessi di lavoro

A cura della Redazione

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti dell'ex consigliere comunale oplontino Gaetano Ruggiero, indagato per diversi reati, tra cui truffa continuata ai danni del Comune, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e altri illeciti contestati tra l'ottobre 2024 e l'ottobre 2025.

A renderlo noto è la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha comunicato come il Riesame abbia respinto il ricorso presentato dall'indagato contro il provvedimento di sequestro eseguito il 15 maggio scorso. Un secondo ex consigliere comunale, Fabio Giorgio, destinatario dello stesso decreto e indagato per fatti analoghi, non ha invece presentato ricorso.

L'indagine, coordinata dalla Procura e svolta dalla Guardia di Finanza, è nata da una segnalazione del segretario generale del Comune di Torre Annunziata relativa ai gettoni di presenza e ai rimborsi erogati ai consiglieri comunali per la partecipazione alle commissioni consiliari.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i due ex consiglieri avrebbero prodotto dichiarazioni non veritiere inducendo il Comune a rimborsare ai rispettivi datori di lavoro somme non dovute per le ore di assenza necessarie a partecipare alle attività istituzionali.

In particolare, l'ex consigliere che ha presentato ricorso avrebbe attestato falsamente, nelle autocertificazioni depositate presso il Comune, di non possedere mezzi di locomozione e di essere costretto a utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Palazzo Criscuolo. Tale circostanza avrebbe comportato l'indicazione di tempi di percorrenza più lunghi rispetto a quelli effettivamente necessari.

Le verifiche effettuate dagli investigatori, anche attraverso servizi di osservazione, analisi delle immagini di videosorveglianza e controlli documentali, avrebbero invece accertato che il consigliere utilizzava abitualmente motocicli nella propria disponibilità per raggiungere la sede comunale.

Secondo la Procura, tra ottobre 2024 e ottobre 2025 il Comune avrebbe così erogato indebitamente al datore di lavoro del consigliere la somma di 4.093,70 euro a titolo di rimborso per permessi lavorativi.

L'altro ex consigliere comunale è invece indagato per aver giustificato le proprie assenze dal lavoro attraverso un rapporto di lavoro presso una sede distante dal Comune, circostanza che avrebbe consentito di ottenere rimborsi superiori a quelli spettanti. In questo caso sono contestate somme percepite indebitamente tra giugno e novembre 2025.

La Procura precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.