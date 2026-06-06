Omicidio a Boscotrecase, fermati due uomini: avrebbero ucciso un 46enne dopo una lite tra vicini

A cura della Redazione

Due uomini di 27 e 33 anni, entrambi residenti a Boscotrecase, sono stati fermati dai Carabinieri con l'accusa di aver ucciso Salvatore Solimeno, 46 anni, al termine di una violenta lite scoppiata per questioni di vicinato.

Il provvedimento è stato eseguito nella notte tra il 5 e il 6 giugno dai militari della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Ai due vengono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e detenzione e porto illegale di arma da sparo clandestina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il grave episodio si sarebbe verificato nel pomeriggio del 5 giugno all'interno di un garage condominiale di Boscotrecase. Le indagini, coordinate direttamente dal pubblico ministero di turno e condotte nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri, hanno consentito di delineare la dinamica dell'accaduto attraverso le testimonianze raccolte, tra cui quella di un testimone oculare, e le dichiarazioni rese dagli stessi fermati durante gli interrogatori.

Stando all'ipotesi accusatoria, i due indagati avrebbero avuto un acceso litigio con la vittima per motivi ritenuti futili e riconducibili a rapporti di vicinato. La discussione sarebbe poi degenerata in una vera e propria aggressione.

Nel corso dello scontro, i due avrebbero utilizzato una pistola con matricola abrasa, detenuta illegalmente, esplodendo almeno tre colpi d'arma da fuoco contro il quarantaseienne. Uno dei proiettili avrebbe colpito l'uomo alla coscia sinistra, lesionando l'arteria femorale e provocando una massiccia emorragia che si sarebbe rivelata fatale nel giro di pochi minuti.

Le attività tecniche svolte sulla scena del crimine hanno permesso ai militari di rinvenire tre bossoli compatibili con l'arma utilizzata, successivamente sequestrata. Gli investigatori hanno inoltre recuperato e posto sotto sequestro un bastone che sarebbe stato impiegato durante l'aggressione da uno dei due fermati.

Le indagini avrebbero inoltre accertato che, dopo aver ferito mortalmente Solimeno, i due uomini lo avrebbero inseguito mentre tentava di raggiungere la propria abitazione in cerca di riparo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli aggressori avrebbero cercato di sparare nuovamente contro la vittima, senza riuscirvi grazie all'intervento della compagna del quarantaseienne.

Al termine delle formalità di rito, i due indagati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria.