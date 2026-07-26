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Spari al cimitero di Torre Annunziata: fermato il 70enne che ha ferito l'ex moglie

Spari al cimitero di Torre Annunziata: fermato il 70enne che ha ferito l'ex moglie

La donna, 63 anni, sarebbe stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco ed è ricoverata all'ospedale di Boscotrecase. L'uomo avrebbe aperto il fuoco anche contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto, senza riuscire a colpirli.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

È stato fermato l'uomo, G.F., 70 anni, ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nel cimitero di Torre Annunziata.

La vittima, l'ex moglie di 63 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale di Boscotrecase. Al momento dei soccorsi la donna era priva di sensi, a causa del forte dolore provocato dalle ferite riportate: sarebbe stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco, due alle gambe e uno al basso ventre, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola anche contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. Nessun poliziotto però è rimasto ferito.

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