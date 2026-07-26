Spari al cimitero di Torre Annunziata: fermato il 70enne che ha ferito l'ex moglie

A cura della Redazione

È stato fermato l'uomo, G.F., 70 anni, ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta nel cimitero di Torre Annunziata.

La vittima, l'ex moglie di 63 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale di Boscotrecase. Al momento dei soccorsi la donna era priva di sensi, a causa del forte dolore provocato dalle ferite riportate: sarebbe stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco, due alle gambe e uno al basso ventre, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola anche contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. Nessun poliziotto però è rimasto ferito.

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