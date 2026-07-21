Maxi rissa in pieno centro a Torre del Greco: sette arresti, sei finiscono in carcere

A cura della Redazione

Svolta nelle indagini sulla violenta rissa avvenuta nella notte del 30 maggio nel centro di Torre del Greco. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia e della Stazione di Torre del Greco, su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata e su richiesta della Procura della Repubblica, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone.

Sei degli indagati sono stati condotti in carcere, mentre per un settimo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. A vario titolo dovranno rispondere dei reati di rissa aggravata e tentato omicidio per futili motivi.

La rissa esplosa nel cuore della movida

I fatti si verificarono nella centralissima via Vittorio Veneto, uno dei punti di ritrovo della movida cittadina, frequentato soprattutto da giovani per la presenza di bar, pub e locali.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenta lite sarebbe scoppiata per futili motivi, probabilmente aggravati dall'abuso di alcolici e dall'assunzione di sostanze stupefacenti. La rissa si sarebbe sviluppata in più fasi, coinvolgendo tutti i sette indagati.

Oltre quindici coltellate a un giovane

Durante il violento scontro uno dei partecipanti sarebbe stato colpito ripetutamente con un coltello da un altro dei presenti.

La vittima riportò oltre quindici ferite da arma da taglio, alcune delle quali al tronco e al collo, arrivando in condizioni gravissime all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Dopo un delicato intervento chirurgico d'urgenza, il giovane fu successivamente trasferito all'Ospedale del Mare di Napoli.

Le telecamere incastrano i responsabili

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono partite immediatamente dopo l'accaduto.

Determinante è stato il lavoro svolto attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, che ha consentito agli investigatori di ricostruire nel dettaglio tutte le fasi della rissa, identificare i partecipanti e attribuire le singole responsabilità.

Secondo gli inquirenti, è stato possibile individuare anche il presunto autore delle coltellate, mentre altri partecipanti avrebbero aiutato l'aggressore trattenendo e colpendo la vittima durante l'azione.

Sei in carcere, domiciliari per il giovane accoltellato

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti responsabili della rissa e del tentato omicidio.

Per il giovane rimasto ferito, invece, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, poiché dagli accertamenti sarebbe emerso che proprio lui avrebbe dato origine alla fase più violenta della rissa.

L'allarme sulla violenza tra i giovani

L'operazione si inserisce nell'attività di contrasto alle cosiddette "movide violente", fenomeno che negli ultimi mesi sta interessando con crescente frequenza il territorio e che vede spesso coinvolti giovani.

La Procura ricorda che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.