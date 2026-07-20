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Torre del Geco, lite per gelosia: accoltella la compagna davanti alle figlie, arrestato 34enne

Torre del Geco, lite per gelosia: accoltella la compagna davanti alle figlie, arrestato 34enne

Dramma familiare a Torre del Greco. La donna, 25 anni, è rimasta ferita all'addome ed è stata medicata in ospedale. In casa trovati mobili distrutti e vetri in frantumi

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

 

 

Ancora un episodio di violenza domestica, consumato davanti agli occhi di due bambine. A Torre del Greco, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 34enne, accusato di aver aggredito e accoltellato la compagna di 25 anni al culmine di una violenta lite scaturita, secondo quanto ricostruito, dalla sua ossessiva gelosia.

Secondo gli accertamenti dei militari, l'uomo era solito cercare motivi di discussione con la donna, spesso anche in presenza delle figlie. Questa volta, però, dalle minacce è passato ai fatti: dopo averla aggredita fisicamente, ha impugnato un coltello e l'ha ferita all'addome.

A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati alcuni familiari della vittima. Giunti sul posto, i carabinieri si sono trovati davanti a uno scenario di devastazione: mobili danneggiati, quadri e cornici scaraventati a terra e vetri in frantumi, chiari segni della violenza esplosa all'interno dell'abitazione.

La giovane donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato una ferita all'addome e lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

Il 34enne è stato arrestato dai carabinieri e, al termine delle formalità di rito, trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul caso proseguono gli accertamenti degli investigatori per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'aggressione.

 

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