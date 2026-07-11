San Giorgio a Cremano, sequestrati oltre 124mila euro: denunciata una coppia

A cura della Redazione

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nell'area vesuviana. Nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario a San Giorgio a Cremano, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità.

L'operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati da un'unità cinofila della Questura di Napoli.

Nel corso dei controlli sono state identificate 80 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Gli operatori hanno inoltre verificato 10 veicoli e ispezionato diversi esercizi commerciali presenti sul territorio.

L'intervento ha portato anche a una perquisizione presso l'abitazione di un uomo e di una donna residenti a San Giorgio a Cremano. All'interno dell'immobile gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 124.160 euro in contanti, somma della quale la coppia non ha saputo fornire una giustificazione circa il possesso e la provenienza.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati denunciati con l'accusa di riciclaggio, mentre il denaro è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per ricostruire l'origine della somma sequestrata.

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