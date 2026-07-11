Spacciava hashish e marijuana, in casa anche una piantina: arrestato 23enne incensurato

A cura della Redazione

Proseguono senza sosta i controlli antidroga dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla cosiddetta "mala movida".

A Santa Maria La Carità i militari hanno arrestato un 23enne incensurato, ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato nella piazza del centro cittadino mentre si trovava in compagnia di altri ragazzi. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di hashish e marijuana già confezionate e pronte per essere cedute.

Il ritrovamento ha spinto i militari a estendere i controlli anche all'abitazione del 23enne. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 200 grammi, oltre a una piantina di marijuana coltivata in casa.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'operazione rientra nell'attività di controllo del territorio intensificata dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati a contrastare il fenomeno dello spaccio, sempre più spesso gestito da giovani anche privi di precedenti penali.