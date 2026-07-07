Roghi a Torre Annunziata, svolta nelle indagini: fermato un sospettato, un secondo è sotto esame

A cura della Redazione

Svolta nelle indagini sui roghi che nelle scorse ore hanno interessato corso Umberto I a Torre Annunziata. Gli investigatori hanno individuato due persone sospettate di essere coinvolte negli incendi di rifiuti lungo la strada e distrutto completamente un'automobile parcheggiata, mentre un'altra ha subito rilevanti danni solo alla parte anteriore. Per uno dei due è già scattato il fermo, mentre la posizione del secondo resta al vaglio degli inquirenti.

Le telecamere incastrano i sospettati

Determinante per l'accelerazione delle indagini è stato il sistema di videosorveglianza comunale, che ha consentito agli investigatori di ricostruire i movimenti delle persone presenti nella zona durante la notte degli incendi.

Un contributo fondamentale è arrivato anche dai filmati registrati dalle telecamere installate dai commercianti della zona, che hanno permesso di ampliare il quadro investigativo e di incrociare le immagini raccolte.

Proprio dall'analisi dei video sarebbe stato possibile identificare i due sospettati. Per uno di loro è stato disposto il fermo, mentre sull'altro proseguono gli approfondimenti investigativi per chiarire il suo eventuale coinvolgimento.

Indagini della Polizia di Stato

L'inchiesta è coordinata dalla Polizia di Stato, attraverso il Commissariato di Torre Annunziata, diretto dal primo dirigente Francesco Cerciello.

Gli agenti stanno continuando ad analizzare tutto il materiale video acquisito e a raccogliere ulteriori elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica degli incendi e accertare eventuali responsabilità.

I roghi hanno incendiato i rifiuti e distrutto un'auto in sosta

La svolta investigativa arriva a poche ore dai fatti che hanno provocato forte preoccupazione tra residenti e commercianti della zona.

Durante la notte sono stati incendiati diversi cumuli di rifiuti in vari punti di corso Umberto. Uno dei roghi si è rapidamente propagato fino a coinvolgere un'automobile parcheggiata, completamente distrutta dalle fiamme.

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