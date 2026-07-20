Ercolano, blitz antidroga nel cuore di Pugliano: smantellata piazza di spaccio, quattro arresti

A cura della Redazione

Un via vai continuo di persone da un appartamento nel centro storico di Pugliano, a Ercolano, ha insospettito i carabinieri della locale Tenenza, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz dei militari ha portato all'arresto di quattro persone, ritenute coinvolte nell'attività di spaccio.

Da alcuni giorni i carabinieri avevano notato uno strano movimento in un vicolo della zona: persone che entravano nell'abitazione, vi rimanevano pochi istanti e poi uscivano. All'imbocco della stradina, inoltre, un uomo osservava costantemente quanto accadeva, senza acquistare né vendere droga. Per gli investigatori svolgeva il ruolo di "palo", incaricato di controllare eventuali presenze sospette.

I sospetti hanno trovato conferma quando i militari hanno assistito a una cessione di stupefacente. Un cliente è entrato nel vicolo, ha raggiunto la porta dell'abitazione e ha ricevuto una dose di droga in cambio di denaro.

A quel punto i carabinieri sono intervenuti, bloccando sia l'acquirente che il presunto palo. Quando hanno tentato di entrare nell'appartamento, però, la porta è rimasta chiusa. Dall'interno i militari hanno percepito movimenti concitati, hanno sentito lo scarico del water azionato e hanno visto alcuni oggetti lanciati dalla finestra nel giardino sottostante, nel tentativo di disfarsi delle prove.

Una volta riusciti ad accedere all'abitazione, i carabinieri hanno identificato un 40enne, un 35enne e una 30enne. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 100 grammi di hashish, 245 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e un impianto di videosorveglianza installato per monitorare gli accessi al vicolo e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine.

Per tutti e quattro, compreso il presunto palo, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati trasferiti in carcere, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del magistrato.