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Castellammare di Stabia, fermato in bici con la droga: in casa aveva oltre un chilo di stupefacenti

Castellammare di Stabia, fermato in bici con la droga: in casa aveva oltre un chilo di stupefacenti

La Polizia di Stato arresta un 43enne: sequestrati marijuana, hashish e materiale per il confezionamento durante un controllo in viale Europa

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

È stato fermato mentre si aggirava in bicicletta con un atteggiamento ritenuto sospetto, ma il controllo della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascosto nella sua abitazione. Un 43enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Castellammare di Stabia con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Durante un pattugliamento in viale Europa, i poliziotti hanno notato un uomo in sella a una bicicletta che si muoveva con fare sospetto e hanno deciso di sottoporlo a controllo.

L'intuito investigativo degli agenti ha trovato immediato riscontro. Il 43enne è stato trovato in possesso di 20 bustine di marijuana, per un peso complessivo di circa 20 grammi, e di quattro involucri contenenti circa 20 grammi di hashish.

I successivi accertamenti sono stati estesi all'abitazione dell'uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto altri due panetti di hashish, del peso complessivo di circa 90 grammi, 14 bustine di marijuana, per un peso di circa 900 grammi, oltre a diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Alla luce di quanto sequestrato, il 43enne è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intera sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro dagli investigatori.

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