Due storie di violenza sulle donne: da Rimini a Torre Annunziata il dramma che accomuna due fratelli

A cura della Redazione

Due fratelli, due vicende segnate dalla violenza contro le donne. Una tragedia consumata, l'altra sfociata in un tentato femminicidio. A legare i due episodi è il cognome Fogliamanzillo.

Il primo risale al 22 aprile 2022, quando a Rimini Raffaele Fogliamanzillo, oggi 66enne e originario di Torre Annunziata, uccise a coltellate la moglie Angela Avitabile, convinto che lo tradisse. Un delitto efferato che sconvolse l'opinione pubblica e che si concluse con il riconoscimento del vizio totale di mente dell'imputato. Per lui è stata disposta la permanenza per 20 anni in una Rems, la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Questa mattina, invece, è stato il fratello Giuseppe Fogliamanzillo, 71 anni, a finire al centro della cronaca. L'uomo ha esploso tre colpi di pistola contro l'ex moglie all'interno del cimitero di Torre Annunziata, ferendola alle gambe e al basso ventre.

Due vicende parallele, un epilogo diverso

Le due storie presentano inquietanti analogie, ma anche una sostanziale differenza.

Raffaele portò a termine il suo intento, togliendo la vita alla moglie. Giuseppe, invece, ha ferito l'ex coniuge senza ucciderla. Saranno le indagini della Polizia a accertare il movente e le reali intenzioni dell'uomo.

La sparatoria nel cimitero e il panico tra i visitatori

Quella che doveva essere una tranquilla domenica d'estate si è trasformata in pochi istanti in una scena di terrore.

La donna si era recata al cimitero per far visita ai suoi cari, quando si è trovata di fronte l'ex marito. L'uomo le si è avvicinato e ha esploso tre colpi di pistola. Le urla hanno scatenato il fuggi fuggi generale tra i presenti.

Dopo aver sparato, il 71enne si è barricato all'interno di una cappella del cimitero, mentre la donna, gravemente ferita e priva di sensi, giaceva a terra. Per alcuni interminabili minuti si è temuto il peggio.

L'intervento della Polizia evita conseguenze ancora più gravi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, diretti dal primo dirigente Francesco Cerciello, che sono riusciti a disarmare e bloccare l'uomo, arrestandolo. Il 71enne è stato quindi condotto negli uffici di polizia, per essere interrogato dal pubblico ministero.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Boscotrecase. Fortunatamente le sue condizioni non sono considerate tali da metterne in pericolo la vita.

Un'altra grave tragedia aveva colpito la famiglia Fogliamanzillo nel 2021. La figlia Anna, 37 anni e madre di due figli piccoli, fu travolta da un pirata della strada all’interno della galleria che da Pimonte porta ad Agerola mentre si allenava con la sua bici.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook