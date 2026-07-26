Torre del Greco, fermato dopo una folle corsa in auto: aveva una pistola modificata pronta a sparare

A cura della Redazione

Una serie di manovre pericolose e accelerate improvvise hanno attirato l'attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco, che hanno deciso di fermare una Fiat Uno con targa Milano in transito lungo una strada cittadina. Quello che sembrava un normale controllo si è trasformato in un arresto per detenzione illegale di arma da sparo.

La guida spericolata insospettisce i militari

L'episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato la vecchia utilitaria partire a forte velocità, lasciando persino l'impronta degli pneumatici sull'asfalto. Un comportamento che ha spinto i carabinieri a intimare l'alt al conducente.

Alla guida c'era un 32enne di Trecase, già noto alle forze dell'ordine.

Nell'auto una pistola modificata e pronta all'uso

Durante la perquisizione dell'abitacolo, i militari hanno rinvenuto una pistola a salve modificata illegalmente per poter sparare munizioni calibro 9 millimetri e 7,65, con il caricatore completamente rifornito.

L'arma è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti tecnici del caso.

Arrestato e posto ai domiciliari

Il 32enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, dove resterà in attesa del giudizio.