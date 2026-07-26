Torre del Greco, stretta sulle spiagge libere: sequestrati 40 ombrelloni e sedie lasciati per occupare il posto

Proseguono i controlli della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Torre del Greco nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026", coordinata dalla Direzione Marittima della Campania, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della navigazione e il rispetto delle regole sul demanio marittimo.

Nel corso di uno degli ultimi interventi, effettuato in località "Laghetti" a Torre del Greco con il supporto della Polizia Municipale, i militari hanno individuato numerose attrezzature balneari lasciate incustodite sulla spiaggia libera per occupare abusivamente gli spazi.

Ombrelloni e sedie lasciati per "prenotare" la spiaggia

Sedie, tavolini, ombrelloni e altre attrezzature erano stati sistemati sull'arenile senza la presenza dei proprietari, con l'evidente intento di assicurarsi il posto al ritorno.

Una pratica che ogni estate si ripete su molte spiagge, ma che è espressamente vietata dalla normativa vigente.

L'intervento dopo le segnalazioni di turisti e bagnanti

L'operazione è scattata in seguito a diverse segnalazioni da parte di turisti e residenti, che avevano denunciato l'occupazione indebita di ampi tratti di spiaggia libera mediante attrezzature lasciate sul posto anche per diversi giorni.

Durante il controllo sono stati rimossi e sequestrati 40 oggetti, tra ombrelloni, sedie da spiaggia e altre attrezzature.

L'arenile è stato così restituito alla libera fruizione, consentendo a residenti e visitatori di utilizzare regolarmente gli spazi pubblici.

La pratica è vietata dal regolamento comunale

La Guardia Costiera ricorda che il regolamento per la gestione del demanio marittimo del Comune di Torre del Greco vieta espressamente di lasciare sulle spiagge libere, dopo il tramonto, ombrelloni, sdraio, tende o qualsiasi altra attrezzatura balneare.

L'abbandono di questi oggetti costituisce infatti un'occupazione abusiva del suolo demaniale.

Controlli per tutta l'estate

L'attività rientra nel più ampio programma di controlli che la Guardia Costiera, insieme alle altre Forze di Polizia e alle istituzioni locali, svolge lungo il litorale per contrastare comportamenti illeciti e garantire a tutti i cittadini il diritto di usufruire liberamente del mare e delle spiagge.

Per le emergenze in mare resta attivo il Numero Blu 1530, oltre al numero della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Torre del Greco (081 8812200), operativo 24 ore su 24.