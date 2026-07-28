Torre Annunziata, spari al cimitero: così è stato arrestato il 71enne

A cura della Redazione

Per oltre due ore il cimitero di Torre Annunziata è rimasto sospeso tra paura e speranza. Da una parte Giuseppe Fogliamanzillo, 71 anni, barricato in una cappella con l'ex moglie Rosa Federico, 63 anni, gravemente ferita dai colpi di pistola esplosi pochi minuti prima. Dall'altra decine di poliziotti impegnati del Commissariato oplontino, diretto dal dirigente Francesco Cerciello, in una delicata operazione per evitare un epilogo ancora più tragico.

Con il passare dei minuti, la Questura di Napoli ha deciso di alzare il livello dell'intervento inviando sul posto un negoziatore specializzato, chiamato a instaurare un dialogo con l'uomo e convincerlo a deporre l'arma. Una scelta che si è rivelata decisiva, ma che non ha impedito gli ultimi drammatici istanti dell'assedio.

La lunga trattativa

Secondo la ricostruzione emersa nelle ultime ore, il negoziatore ha parlato a lungo con Fogliamanzillo, cercando di guadagnarne la fiducia e di convincerlo che arrendersi fosse l'unica soluzione possibile.

Dopo una trattativa durata circa due ore, il settantunenne ha accettato di uscire dalla cappella. Sembrava la fine dell'incubo, ma la situazione è precipitata nuovamente in pochi secondi. Proprio mentre lasciava il rifugio, infatti, l'uomo avrebbe impugnato ancora la pistola ed esploso altri due colpi d'arma da fuoco, mettendo nuovamente in pericolo la vita della donna e degli stessi agenti.

Il blitz della Polizia

Gli operatori della Polizia di Stato avevano predisposto un dispositivo di sicurezza attorno alla cappella, pronti a intervenire in caso di reazioni improvvise.

Alla ripresa degli spari è scattato il blitz. Gli agenti sono riusciti a raggiungere l'uomo, a disarmarlo e ad ammanettarlo, ponendo fine a una delle pagine di cronaca più drammatiche vissute negli ultimi anni a Torre Annunziata. Fogliamanzillo è stato quindi condotto negli uffici del Commissariato, dove è stato dichiarato in arresto. Dovrà rispondere, tra le altre accuse, di tentato omicidio, sequestro di persona e dei reati legati all'utilizzo dell'arma da fuoco.

La corsa al Cardarelli

Mentre gli investigatori concludevano l'operazione, le condizioni di Rosa Federico hanno reso necessario il trasferimento dall'ospedale di Boscotrecase all'ospedale Cardarelli di Napoli.

La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno rimosso il proiettile rimasto conficcato nel corpo. Le ferite riportate interessano il gluteo, la regione sacrale, l'inguine e il fianco destro. Al termine dell'operazione la sessantatreenne è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove resta in prognosi riservata. Le prossime ore saranno determinanti per valutare la risposta all'intervento e l'evoluzione del quadro clinico.

Le indagini

La Procura di Torre Annunziata continua intanto a ricostruire l'intera sequenza dell'aggressione, avvenuta mentre Rosa Federico si trovava nel cimitero per deporre dei fiori sulla tomba della figlia Anna, morta anni fa in un tragico incidente stradale.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e accertamenti tecnici per definire ogni fase della vicenda, compresi gli istanti della trattativa e del successivo intervento degli agenti. Non si esclude che, alla luce delle risultanze investigative e dell'evoluzione delle condizioni della donna, il quadro accusatorio nei confronti di Fogliamanzillo possa essere ulteriormente definito nelle prossime ore.

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