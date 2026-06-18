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Tragico incidente a Boscoreale, 23enne muore dopo lo schianto con lo scooter

Tragico incidente a Boscoreale, 23enne muore dopo lo schianto con lo scooter

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in via Panoramica finendo contro un masso a bordo strada. Indagini in corso per ricostruire la dinamica

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ancora sangue sulle strade del Vesuviano. Francesco Cuomo, 23 anni, ha perso la vita nella notte a Boscoreale in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto in via Panoramica.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo viaggiava in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo violentemente contro un masso situato ai margini della carreggiata.

L'impatto si è rivelato devastante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, suscitando dolore e sgomento. Via Panoramica, strada che collega Boscoreale alle aree collinari del territorio, è già stata in passato teatro di incidenti, soprattutto nelle ore notturne.

L'ennesima tragedia che riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e che lascia una famiglia e un'intera comunità a fare i conti con una perdita improvvisa e dolorosa.

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