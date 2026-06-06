San Giuseppe Vesuviano, controlli della Polizia: identificate 222 persone

A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Marigliano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e di Nola, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale della Polizia Locale, hanno identificato 222 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllato 86 veicoli e contestato due violazioni del Codice della Strada; inoltre, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato quattro esercizi commerciali.

Infine, sono state controllate 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.