YMA-latte

San Giuseppe Vesuviano, controlli della Polizia: identificate 222 persone

San Giuseppe Vesuviano, controlli della Polizia: identificate 222 persone

Controllati 86 veicoli con due violazioni al codice della strada

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato controlli straordinari nei comuni di San Giuseppe Vesuviano e Marigliano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano e di Nola, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale della Polizia Locale, hanno identificato 222 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllato 86 veicoli e contestato due violazioni del Codice della Strada; inoltre, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato quattro esercizi commerciali.

Infine, sono state controllate 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Ricevi prima le notizie locali di TorreSette

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite per trovare più facilmente aggiornamenti e breaking news locali.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE