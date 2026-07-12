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Ottaviano, controlli di Polizia, Finanza e Polizia locale: identificate 466 persone

Ottaviano, controlli di Polizia, Finanza e Polizia locale: identificate 466 persone

Controllato 172 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del CdS

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ottaviano.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 466 persone, di cui 63 con precedenti di polizia, controllato 172 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del Codice della Strada. Sono stati, altresì, controllati 4 esercizi commerciali e 9 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.

 

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