Torre Annunziata, ruba il portafoglio a due turisti sulla Circumvesuviana: arrestato 30enne

A cura della Redazione

Un 30enne con precedenti di polizia, anche specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina impropria dopo un episodio avvenuto presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata.

L'intervento degli agenti del Commissariato di Torre Annunziata è scattato nella mattinata di ieri, in seguito a una segnalazione giunta alla Sala Operativa riguardante un furto avvenuto all'interno dello scalo ferroviario.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una guardia giurata che ha indicato un uomo poco distante, raccontando quanto accaduto pochi minuti prima. Secondo quanto ricostruito, il 30enne, mentre si trovava a bordo di un treno della Circumvesuviana, avrebbe sottratto un portafoglio contenente denaro a una coppia di turisti.

Le vittime si sarebbero accorte del furto e avrebbero immediatamente chiesto aiuto alla guardia giurata in servizio nella stazione. Il vigilante sarebbe riuscito a rintracciare e bloccare il presunto responsabile, ma quest'ultimo, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, lo avrebbe aggredito.

L'arrivo tempestivo degli agenti ha consentito di fermare l'uomo e di arrestarlo con l'accusa di rapina impropria. Nel corso delle verifiche, il portafoglio rubato è stato recuperato e restituito ai due turisti, che hanno così potuto rientrare in possesso dei propri effetti personali.

L'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi provvedimenti di competenza.

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