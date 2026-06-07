Esplosione su una barca nel porto di Torre Annunziata: uomo gravemente ustionato

A cura della Redazione

Un grave incidente si è verificato nel porto di Torre Annunziata, dove un’imbarcazione da diporto è stata coinvolta in un’esplosione mentre si trovava ormeggiata. Nell’incidente un uomo è rimasto gravemente ferito, riportando ustioni estese su gran parte del corpo.

L’allarme è scattato subito dopo la deflagrazione che ha interessato la barca durante le operazioni di rifornimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la gravità delle condizioni del ferito, ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Le indagini affidate alla Guardia Costiera di Torre Annunziata e al Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un guasto tecnico o un errore durante le operazioni di rifornimento.