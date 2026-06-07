YMA-latte

Esplosione su una barca nel porto di Torre Annunziata: uomo gravemente ustionato

Esplosione su una barca nel porto di Torre Annunziata: uomo gravemente ustionato

La vittima trasferita d'urgenza al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un grave incidente si è verificato nel porto di Torre Annunziata, dove un’imbarcazione da diporto è stata coinvolta in un’esplosione mentre si trovava ormeggiata. Nell’incidente un uomo è rimasto gravemente ferito, riportando ustioni estese su gran parte del corpo.

L’allarme è scattato subito dopo la deflagrazione che ha interessato la barca durante le operazioni di rifornimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, vista la gravità delle condizioni del ferito, ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Le indagini affidate alla Guardia Costiera di Torre Annunziata e al Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un guasto tecnico o un errore durante le operazioni di rifornimento.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Ricevi prima le notizie locali di TorreSette

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite per trovare più facilmente aggiornamenti e breaking news locali.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE