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Ercolano, crolla il solaio di una palazzina nel centro storico: nessun ferito

Ercolano, crolla il solaio di una palazzina nel centro storico: nessun ferito

Non si registrano feriti perché i residenti avevano lasciato l’immobile pochi minuti prima; Vigili del Fuoco e tecnici comunali hanno posto l’area sotto sequestro.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di paura questa mattina a Ercolano, dove è crollato il solaio di una palazzina in via Pugliano 117, nel centro storico. Il cedimento non ha provocato feriti perché i residenti avevano lasciato l'immobile pochi minuti prima.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e i tecnici comunali. L'area è stata interdetta e la porzione dell'edificio interessata dal crollo è stata posta sotto sequestro su disposizione dell'Autorità giudiziaria. Secondo le prime verifiche tecniche, il cedimento sarebbe stato causato da infiltrazioni d'acqua che, nel tempo, hanno compromesso la struttura del solaio.

L'amministrazione comunale ha disposto una sistemazione provvisoria per le tre famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni e ha annunciato un piano di censimento degli edifici del centro storico per individuare le situazioni di maggiore vulnerabilità. Previsto anche un rafforzamento dei controlli sugli eventuali abusi edilizi, con l'obiettivo di prevenire nuovi episodi e garantire la sicurezza del patrimonio edilizio cittadino.

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