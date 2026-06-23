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Paura nella notte a Lettere, due auto avvolte dalle fiamme: indagano i carabinieri

Paura nella notte a Lettere, due auto avvolte dalle fiamme: indagano i carabinieri

Fiamme nella notte, due auto coinvolte in un incendio: una è stata distrutta, l’altra danneggiata. Indagini per chiarire le cause del rogo

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Paura nella notte a Lettere, dove due automobili sono state coinvolte in un incendio divampato lungo via Provinciale. Le fiamme hanno interessato una Audi A3 e una Hyundai Kona parcheggiate nella zona.

Ad avere la peggio è stata l’Audi A3, completamente distrutta dal rogo nonostante l’intervento dei soccorsi. La Hyundai Kona, invece, ha riportato danni soltanto parziali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, insieme ai carabinieri della Stazione di Lettere.

Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno originato il rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella della natura dolosa dell’incendio.

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