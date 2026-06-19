Ercolano, arrestato 39enne per matrattamenti all'ex compagna

A cura della Redazione

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza differita un 39enne per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti ad Ercolano per la segnalazione di un uomo all’esterno di una struttura ricettiva dove l’ex compagna svolge l’attività lavorativa.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con la donna, la quale, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, il suo ex compagno si era presentato all’esterno della struttura tentando di accedervi per poi allontanarsi. Inoltre, la donna ha riferito che, nei giorni scorsi, come già avvenuto in precedenti occasioni, era stata aggredita dal 39enne.

L’uomo, non più presente sul posto, è stato rintracciato a Portici, poco dopo, nei pressi della propria abitazione. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dagli agenti.



