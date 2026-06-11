San Giorgio a Cremano, arrestato un 19enne per spaccio: sequestrati droga e 4.300 euro

A cura della Redazione

I Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno fermato due persone in largo Arso, al termine di un intervento nato non da un controllo casuale, ma dall’osservazione diretta di una cessione di sostanza stupefacente.

L’azione immediata dei militari ha permesso di bloccare i soggetti coinvolti e ricostruire rapidamente la dinamica dello spaccio.

Sequestrata droga e denaro: hashish, marijuana e migliaia di euro

Durante l’intervento sono stati sequestrati una stecchetta di hashish già ceduta in strada; ulteriori 7 dosi della stessa sostanza; circa 28 grammi di marijuana; circa 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita .

Il materiale è stato recuperato sia sul posto sia all’interno dell’abitazione di uno dei fermati.

A custodire parte della sostanza stupefacente e del denaro sarebbe stato un 19enne incensurato, rinvenuto in possesso del materiale nella propria abitazione.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari e dovrà rispondere delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.