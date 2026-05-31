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San Giorgio a Cremano, droga nascosta sotto il letto: arrestata una 49enne

San Giorgio a Cremano, droga nascosta sotto il letto: arrestata una 49enne

I carabinieri sequestrano oltre un chilo di hashish e 91 grammi di cocaina

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato una donna di 49 anni, già nota alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scattata in via Cupa Rubinacci, dove i militari avevano notato da tempo un sospetto via vai di persone nei pressi di un'abitazione. I movimenti hanno spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare.

Una volta entrati nell'appartamento, i militari hanno controllato accuratamente tutte le stanze fino a raggiungere la camera da letto, dove è stata fatta la scoperta. Sotto il letto erano nascosti circa 1 chilo e 256 grammi di hashish, suddivisi in otto panetti, e 91 grammi di cocaina confezionati in due buste sottovuoto.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti materiale utilizzato per il confezionamento della droga, 30 euro in contanti e un quaderno contenente appunti e annotazioni riconducibili, secondo gli investigatori, all'attività di spaccio.

La donna è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio.

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