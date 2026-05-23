A cura della Redazione

Drammatico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, lungo via Panoramica a Boscotrecase, nei pressi dell’ex ristorante Le Dune. A perdere la vita è stato un uomo di 60 anni, residente a Torre Annunziata.

Per cause ancora in fase di accertamento, lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato violentemente con un camion. L’impatto è stato devastante e il motociclista, che indossava regolarmente il casco, ha riportato ferite gravissime, tra cui una profonda lesione alla gola.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica della Misericordia di Torre Annunziata. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 60enne, ma ogni sforzo si è purtroppo rivelato inutile: l’uomo è deceduto sul colpo.

Immediato anche l’arrivo della polizia municipale e dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.