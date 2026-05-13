A cura della Redazione

Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri, a Castellammare di Stabia, la Polizia di Stato ha arrestato un 27enne, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia con il supporto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Durante i controlli, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno di uno stabile in uso al giovane, rinvenendo 405 involucri di crack per un peso complessivo di circa 101 grammi. Nel corso dell’attività sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e 1.062 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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