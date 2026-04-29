A cura della Redazione

Sfrecciava tra le auto incolonnate nel traffico della costiera, attirando l’attenzione dei carabinieri. È iniziato così il controllo che ha portato all’arresto di un 23enne, incensurato, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio a Meta di Sorrento, dove una pattuglia dell’Arma, ferma nel traffico, ha notato uno scooter di grossa cilindrata zigzagare tra le vetture. I militari hanno intimato l’alt e, dopo pochi metri, il giovane si è fermato.

Fin da subito è apparso particolarmente agitato, atteggiamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Nel vano sottosella dello scooter sono stati trovati due contenitori in cartone con circa 206 grammi di hashish, oltre a 460 euro in contanti.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del giovane, a Castellammare di Stabia. All’interno, nella sua stanza, i militari hanno scoperto un vero e proprio kit per lo spaccio: un bilancino di precisione, dosi già confezionate (25 di hashish e 25 di marijuana), un coltello sporco di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento.

Non solo. Nella camera sono stati rinvenuti anche ingenti somme di denaro: circa 1.365 euro sopra un pianoforte e altri 3.100 euro su uno sgabello, ritenuti provento dell’attività illecita.

I controlli sono proseguiti anche nel garage di pertinenza, dove su un altro scooter sono stati trovati ulteriori 166 grammi di marijuana e 413 grammi di hashish, insieme ad altri coltelli e materiale utilizzato per la preparazione delle dosi.

Il 23enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.