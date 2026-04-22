A cura della Redazione

Crollo questa mattina in una traversa di via Dante, a Torre Annunziata, nell’area retrostante l’edificio che un tempo ospitava il Comune. Lo spazio, fino allo scorso dicembre, era utilizzato come parcheggio per gli utenti del Centro polidiagnostico Mavis.

Secondo una prima ricostruzione, a cedere sarebbe stato il muro di cinta, che nel crollo avrebbe travolto un capannone adiacente. La struttura è collassata abbattendosi un’auto parcheggiata nei pressi.

Fortunatamente, al momento dell’incidente non erano presenti persone nella zona, evitando conseguenze ben più gravi: si registrano infatti soltanto danni materiali.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi del caso.