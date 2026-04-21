Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi sul territorio. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne di Torre Annunziata, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale; per lui è scattata anche una denuncia per ricettazione.

L’intervento è avvenuto in corso Vittorio Emanuele III, dove gli agenti del locale Commissariato, guidati dal dirigente Francesco Cerciello, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane. Alla vista della pattuglia, il 25enne ha improvvisamente accelerato, ignorando l’alt imposto dai poliziotti.

Ne è nato un inseguimento lungo le strade cittadine, durante il quale il fuggitivo ha messo in pericolo la sicurezza della circolazione con manovre azzardate. La fuga si è conclusa poco dopo, quando gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e cinque cartucce, di cui una già inserita in canna. L’arma è stata sequestrata e per il 25enne sono scattate le manette

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