A cura della Redazione

Un controllo sul territorio si è trasformato in un arresto per spaccio di droga. È accaduto a Boscoreale, dove i carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Torre Annunziata hanno fermato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

I militari stavano percorrendo via Settetermini al calare del sole quando hanno notato due uomini a pochi metri da una zona residenziale. Insospettiti dall’atteggiamento, si sono avvicinati sorprendendoli durante uno scambio: una bustina in cambio di denaro.

L’intervento è stato immediato. Il 24enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: addosso aveva circa 10 grammi tra hashish e crack, oltre a 265 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.