Dramma in un cantiere edile di viale Italia a Pollena Trocchia, dove i carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di due donne all’interno di un edificio in costruzione.
L’intervento è stato effettuato dai militari della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco insieme ai carabinieri della Tenenza di Cercola, allertati dopo una segnalazione relativa alla presenza delle due vittime.
I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato dello stabile. Secondo una prima ricostruzione investigativa, le due donne sarebbero precipitate da due differenti vani ascensore presenti nell’edificio.
Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata, incaricati dei rilievi tecnici e degli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’accaduto.
Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire con precisione quanto avvenuto e verificare eventuali responsabilità.