A cura della Redazione

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri all’esterno dello stadio “Giraud” di Torre Annunziata, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Una donna è stata inoltre denunciata in concorso per lo stesso reato.

Secondo quanto riferito dalla Questura, gli agenti del Commissariato oplontino erano impegnati nei servizi di ordine pubblico predisposti in occasione dell’incontro di calcio tra Savoia e Scafatese.

Al termine della gara, durante le attività di controllo nell’area dello stadio, una donna avrebbe aggredito i poliziotti colpendo un agente con l’asta di una bandiera. Gli operatori sono quindi intervenuti riuscendo a bloccarla.

Nel corso della stessa fase concitata, il 56enne, assistendo alla scena, si sarebbe scagliato contro gli agenti intervenuti, arrivando a strattonare uno dei poliziotti prima di essere fermato.

L’uomo è stato quindi arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, mentre la moglie è stata denunciata all’autorità giudiziaria.