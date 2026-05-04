A cura della Redazione

Niente mandante per l'omicidio di Matilde Sorrentino, la donna che denunciò un giro di pedofilia nel rione Poverelli di Torre Annunziata.

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha assolto Francesco Tamarisco dall'accusa di essere il mandante di quell'efferato delitto, consumato il 26 marzo 2004 al Parco Trento di Torre Annunziata.

Tamarisco era stato condannato in primo e secondo grado all'ergastolo ma, dopo il ricorso degli avvocati Alessandro Pignataro e Valerio Spigarelli, la Corte di Cassazione annullò la sentenza per rinviare il giudizio davanti a un'altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli.

Ad eseguire l'omicidio fu Alfredo Gallo, condannato all'ergastolo in via definitiva. Ma ad oggi, dopo 22 anni, non c'è un mandante.