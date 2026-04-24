A cura della Redazione

Arrestato un 23enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, accusato di furto con strappo in un esercizio commerciale di San Giorgio a Cremano.

L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Sala Operativa per la segnalazione di un furto in corso.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che il giovane era già stato fermato dal titolare del negozio. Poco prima, infatti, dopo aver provato alcuni capi di abbigliamento, si era avvicinato alla cassa con l’intenzione di pagare, ma improvvisamente aveva strappato il sacchetto contenente la merce dalle mani del cassiere, tentando poi la fuga.

Bloccato dal personale dell’attività commerciale, è stato successivamente preso in consegna dagli agenti e tratto in arresto.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori.

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