A cura della Redazione

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne, gravemente indiziato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, furto in abitazione e utilizzo indebito di carta bancoposta.

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su delega della Procura partenopea, arriva al termine di un’attività investigativa condotta dalla VII Sezione.

I fatti risalgono alla sera del 26 febbraio 2026, quando l’indagato si è presentato presso l’abitazione della vittima a Ercolano. Poco prima, l’anziano era stato contattato telefonicamente da un complice che, fingendosi il nipote, lo aveva convinto a consegnare del denaro sostenendo di aver effettuato erroneamente un bonifico.

Una volta in casa, il giovane si è fatto consegnare 2.800 euro in contanti, riuscendo anche a sottrarre due carte di pagamento. Con una di queste, subito dopo il colpo, sono stati effettuati un prelievo da 600 euro presso uno sportello ATM e tre pagamenti da 1.000 euro ciascuno.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare rapidamente il presunto responsabile, portando all’emissione della misura cautelare dei domiciliari.

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