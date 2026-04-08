A cura della Redazione

Ercolano, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco sono impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla circolazione stradale. Con loro c’è anche Rio, cane del nucleo cinofili.

Ad essere fermata è una Smart con a bordo il 54enne A.B., già noto alle forze dell'ordine. L’uomo fornisce sia i documenti dell’auto che quelli personali. Rio passeggia intorno all’auto quando fiuta qualcosa e si siede davanti la portiera lato passeggero. I carabinieri non hanno dubbi: l’auto va perquisita.

La portiera si apre e il guinzaglio tira diritto sotto il sedile. C’è un involucro. All’interno una pistola revolver calibro 38 con matricola abrasa e 6 proiettili nel tamburo. Vicino un secondo involucro con altri 4 proiettili.

L’uomo arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.