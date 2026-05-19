A cura della Redazione

Torre Annunziata – Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha tentato una disperata fuga tra le strade cittadine con oltre 11 chili di cocaina nello zaino. È finita con l’arresto di un 35enne casertano, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai militari della compagnia di Torre Annunziata al termine di un inseguimento rocambolesco.

I fatti sono avvenuti durante un posto di controllo in via del Principio. Alla vista della paletta, l’uomo in sella a uno scooter ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. Dopo aver imboccato una strada senza uscita, chiusa da un passaggio pedonale, ha abbandonato il mezzo e uno zaino per proseguire la fuga a piedi, ancora con il casco indossato.

Durante la corsa il 35enne è caduto riportando una ferita al naso, perdendo casco, borsello e un bracciale, ma ha continuato a scappare cercando rifugio all’interno di un palazzo. I carabinieri, che lo inseguivano a distanza ravvicinata, hanno notato un cancello aperto e lo hanno raggiunto poco dopo, bloccandolo.

Nel corso della perquisizione dello zaino abbandonato durante la fuga, i militari hanno trovato 11,68 chili di cocaina suddivisi in dieci panetti, pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio.

Il 35enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e successivamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.