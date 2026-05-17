A cura della Redazione

Momenti di forte apprensione questa mattina in corso Umberto I, a Torre Annunziata, dove una donna anziana, dal peso corporeo importante, è stata soccorsa dopo un malore accusato nella notte all’interno della propria abitazione.

La donna, che vive da sola ma viene assistita quotidianamente dai familiari, sarebbe caduta dopo essersi sentita male. A dare l’allarme sono stati i parenti, che hanno richiesto l’intervento del 118.

Il personale sanitario ha raggiunto rapidamente l’appartamento per prestare le prime cure, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate subito molto complicate. L’anziana, infatti, vive in una mansarda accessibile soltanto attraverso una stretta scala a chiocciola, rendendo impossibile il trasporto con una lettiga.

Per questo motivo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte tre squadre, tra cui un mezzo dotato di scala meccanica. Anche in questo caso, però, i soccorritori si sono trovati davanti a un ulteriore ostacolo: l’atrio del palazzo non consentiva l’accesso del camion con la scala.

I vigili del fuoco hanno quindi dovuto studiare una soluzione alternativa per raggiungere la mansarda dall’esterno e mettere in sicurezza il recupero della donna.

Nel frattempo, per consentire le operazioni di soccorso, il traffico lungo corso Umberto I è stato temporaneamente bloccato dalla Polizia municipale nel tratto compreso tra via Maresca e via Morrone, con inevitabili disagi alla circolazione.

“Svolgo questo lavoro da trent’anni ma non mi sono mai trovato davanti a una difficoltà del genere”, ha raccontato uno dei vigili del fuoco impegnati nell’intervento.

Dopo diverse ore di lavoro, intorno a mezzogiorno, i soccorritori sono riusciti a portare all’esterno l’anziana attraverso una finestra, con non poche difficoltà e anche con una certa maestria.

La donna e stata poi trasportata dall’ambulanza del 118 in ospedale, assistita costantemente dal personale sanitario.